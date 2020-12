Auf Corona wird neue Krise folgen

Deutsche Kulturpolitiker warnen vor falschen Einsparungen.

Theater, Museen und Kulturschaffende könnten direkt nach der Pandemie in die nächste Krise stürzen. Daher warnte die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Kommunen vor einer Budgetsanierung auf Kosten der Kultur. Viele Theater und Museen seien städtische Einrichtungen, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Deutsche Städte und Gemeinden würden mit mehreren Milliarden entlastet, und die Bundesregierung springe nicht staatlichen Einrichtungen wie Kinos, Buchhandlungen, Galerien, Festivals und Privattheatern finanziell bei. Daher erwarte sie, dass Kommunen "beim Kassensturz am Jahresende nicht die Kultur bluten lassen".

Erste gefährliche Signale kommen aus München, wo drastische Einsparungen im Kulturhaushalt anstehen. Sie hoffe, dass dem nicht andere folgten, sagte Monika Grütters. "Dann würde nämlich mehr wegbrechen, als man wiederaufbauen kann. Denn jeder Ort, jede Kommune lebt in vielerlei Hinsicht von ihrer Kultur. Sie ist nicht nur ein wichtiger Standortfaktor, sondern sie ist vor allem eines: Sie ist Ausdruck von Humanität."

Monika Grütters sieht die Coronakrise als Einschnitt: "Am Ende dieser Pandemie werden wir uns alle fragen müssen, was durch diese Krise ans Licht gekommen ist und was wir ändern müssen." So gebe es in der Kultur prekäre Beschäftigungsverhältnisse. "Viele Künstlerinnen und Künstler aller Sparten haben sehr bescheidene Lebensverhältnisse immer akzeptiert und kaum Reserven aufbauen können." Wertschätzung und Unterstützung seien notwendig, "wenn wir das Kulturleben in seiner Vielfalt weiterhin genießen wollen".

Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer, ab Jänner Vorsitzender der Kulturministerkonferenz der Länder, fürchtet grundlegende Folgen für die Kulturszene. "Selbst wenn die Pandemie zu Ende ist, werden uns die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen viel länger beschäftigen als der unmittelbare akute Krisenfall, der jetzt eine stärkere Verschuldung der öffentlichen Hand ermöglicht", sagte der Linke-Politiker der dpa. "Deswegen kommt das dicke Ende hinterher."

Quelle: SN, Dpa