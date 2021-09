Auf gutem Pflaster hebt die Musik ab

In einem Städtchen im Süden der Toskana spielen Musik und Europa zusammen.

Kein Fabeltier vermag mehr an Ruhm und Edelmut darzustellen als ein Löwe mit Adlerschwingen. Wenn die Stadt Montepulciano in der Toskana so einen silbernen Greif, den "Grifo Poliziano", unlängst an eine Musikakademie verliehen hat, so beflügelt dies ein Vorzeigeprojekt regionaler wie europäischer Kulturpolitik: Seit zwanzig Jahren werden im Palazzo Ricci nahe der Piazza Grande junge, begabte Musiker aus ganz Europa unterrichtet. Das in Meisterkursen Erlernte und Erprobte wird in Montepulciano und Umgebung aufgeführt, was ein für eine italienische Kleinstadt ungewöhnlich ...