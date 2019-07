Aufnahme des Donaulimes in Welterbeliste wackelt

Die Nominierung des Donaulimes in die Welterbeliste der UNESCO wackelt. Wie es am Donnerstag seitens der Österreichischen UNESCO-Kommission hieß, ist die Aufnahme wegen "kurzfristiger Änderungen Ungarns nun unsicher". Das Welterbekomitee der UNESCO tagt noch bis zum 10. Juli in Baku in Aserbaidschan. Der Antrag zur Aufnahme des Donaulimes kam von Österreich, Deutschland, Slowakei und Ungarn.

SN/APA (dpa)/Armin Weigel Welterbestätte entlang der Donau besteht aus 98 Komponenten