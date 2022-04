Aus der Garderobe plaudern: Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer im Duett

Wie komisch ist Klassik? Opernsängerin Angelika Kirchschlager und Kabarettist Alfred Dorfer haben aus dieser Frage einen besonderen Liederabend gemacht.

Der eine, der Kabarettist und Satiriker, sucht nach der Komik in der Klassik. Und die andere, Opernsängerin von Weltrang, hat darauf unterhaltsame Antworten. Das ist die Ausgangslage, aus der Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer ihren Abend "Tod eines Pudels" - benannt nach einem recht eigenartigen Lied von Ludwig van Beethoven - gestalten. Wegen Corona immer wieder verschoben werden musste die Salzburg-Premiere, die am Sonntag im Landestheater stattfinden wird. Die beiden entdecken zwischen Schubert, Beethoven, Brahms und Wienerlied durchaus Parallelen in ...