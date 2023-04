Ausstellung über Bernhard Fischer von Erlach: Der Mann, der Salzburg ungemein verbaut hat

Seit 300 Jahren ist Baumeister Bernhard Fischer von Erlach tot. Wegen seiner Bauten passt bis heute nichts mehr in die Salzburger Innenstadt.

Eineinhalb Jahrzehnte stand Bernhard Fischer von Erlach im Dienst des Salzburger Erzbischofs Thun und Hohenstein. "Ungemein" habe er gebaut, sagten seine Zeitgenossen damals um 1700, was so viel heißt wie "außergewöhnlich". Fünf sakrale und fünf profane Bauten entstanden in Salzburg, etwa die Kollegienkirche und die Dreifaltigkeitskirche mit dem Priesterseminar. "Danach passte nichts mehr in die Innenstadt", spitzt Peter Husty, Kurator im Salzburg Museum, den Blick auf das Erbe von Fischer von Erlach zu.

300 Jahre ist der Baumeister ...