Ausstellung über das "Kultobjekt Fahrrad": Design für die Freiheit beim Pedalieren

Ein Fahrrad gehört auf die Straße. Doch weil es auch um raffinierte Schönheit und gnadenlose Funktionalität geht, passt es auch ins Museum.

Die Laufmaschine, aus der das Fahrrad werden sollte, entstand als logische Konsequenz des menschlichen Drangs, sich schneller fortzubewegen. Von Design war da keine Rede. Und da der Begriff "Design" sich im deutschen Sprachraum ohnehin erst nach 1945 etabliert habe, sei es schwierig, "in der Frühzeit überhaupt von Designern zu sprechen", sagt Kurator Josef Straßer. Aber ohne Urahn geht es nicht, wenn sich die Pinakothek der Moderne in München des Fahrrads annimmt. Also steht auch das Laufrad von Urvater Karl Friedrich ...