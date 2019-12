Ausstellungsmacher Christoph Vitali gestorben

Der legendäre Direktor des Hauses der Kunst in München war einer der renommiertesten Kuratoren in Mitteleuropa.

Der Ausstellungskurator Christoph Vitali ist mit 79 Jahren gestorben. Der Schweizer starb schon am 18. Dezember, wie die Familie am Wochenende mitgeteilt hat.

Christoph Vitali war von 1985 bis 1993 Geschäftsführer und erster Direktor der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main, danach leitete er jahrelang das Haus der Kunst in München. Er ging danach nach Basel zur Fondation Beyeler (2003 bis 2007). Dann war er kurz Interimsintendant der Bundeskunsthalle Bonn.

Christoph Vitali war einer der renommiertesten Ausstellungsmacher. Allein in München verantwortete er in zehn Jahren mehr als 100 Ausstellungen. Der in Zürich geborene Sohn eines Bildhauers und einer Lehrerin schlug als promovierter Jurist zuerst die Anwaltslaufbahn ein. Erst danach kam er als Quereinsteiger zur Kunst und leitete von 1971 bis 1978 das Kulturreferat seiner Heimatstadt.

Ab Mitte der 80er Jahre machte er sich als Leiter der Schirn-Kunsthalle am Römerberg mitten in Frankfurt mit einem breit gefächerten Spektrum von Ausstellungen auch international einen Namen. So zeigte er in der Schirn 1989 mit Wassily Kandinsky die erste sowjetische Retrospektive und trug 106 Bilder des in seiner Heimat verschmähten Künstlers für die Ausstellung zusammen.

Eine weitere Schau "Die große Utopie" war der russischen Avantgarde gewidmet. Mit dem Frühwerk Marc Chagalls landete er einen weiteren Erfolg in der Mainmetropole.

"Maestro aller Kunstmanager"

Anfang 1994 trat der polyglotte Kunstmanager dann sein Amt in München an. Vitali machte den heruntergekommenen, 1937 von Hitler eingeweihten klassizistischen und für 50 Millionen Mark sanierten Nazi-Bau binnen kurzer Zeit zu einer der ersten Kunstadressen in Deutschland. Mit Ausstellungen wie "elan vital", einer Zusammenschau der Klassischen Moderne, Roy Lichtenstein und der Barnes Collection lockte er Hunderttausende Besucher in das Haus am Englischen Garten.

Als erster Ausstellungsmacher in Deutschland öffnete Vitali das Haus der Kunst nicht nur durchgehend von 10 bis 22 Uhr, sondern auch für nächtliche Performances und Live-Musik-Sessions.

Die "Süddeutsche Zeitung" bezeichnete ihn einmal als den "Maestro aller Kunstmanager". 1997 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Quelle: Dpa