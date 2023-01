Austin Butler gewinnt Golden Globe für "Elvis"

Der US-Schauspieler Austin Butler hat den Golden Globe als bester Drama-Darsteller gewonnen. Der 31-Jährige holte die Auszeichnung mit seiner Hauptrolle als "Elvis" in dem Biopic von Baz Luhrmann. Der irische Schauspieler Colin Farrell bekam den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical für seine Rolle in der Tragikomödie "The Banshees of Inisherin". Als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie wurde Michelle Yeoh ausgezeichnet.

Die 60-Jährige in Malaysia geborene Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once". Als bester Nebendarsteller wurde US-Schauspieler Ke Huy Quan ausgezeichnet. Der 51-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once". US-Schauspielerin Angela Bassett gewann den Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Die 64-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Marvel-Hit "Black Panther: Wakanda Forever".

Leer aus ging dagegen der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" mit dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle. Die Verfilmung des Romanklassikers von Erich Maria Remarque war für die Auszeichnung als bester nicht-englischsprachiger Film nominiert. Der Preis in der Kategorie ging schließlich an den Film "Argentina, 1985" aus Argentinien.

Der Verband der Auslandspresse (HFPA), der zuletzt wegen Intransparenz und mangelnder Diversität stark in die Kritik geraten war, gab die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Mittwoch in Beverly Hills bekannt. Die 80. Globe-Vergabe wurde live vom US-Sender NBC ausgestrahlt, als Moderator fungierte US-Komiker und Schauspieler Jerrod Carmichael.