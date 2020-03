Autobiografie von Woody Allen wird nicht veröffentlicht

Die wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen umstrittene Autobiografie des US-Filmemachers erscheint nun doch nicht. Die Entscheidung sei nicht einfach gewesen, teilte eine Sprecherin des Verlags Hachette am Freitag mit. Nach "intensiven Gesprächen" in den vergangenen Tagen sei aber schließlich beschlossen worden, das Werk nicht wie geplant am 7. April auf den Markt zu bringen.

SN/APA (AFP)/ANDER GILLENEA Tochter Dylan Farrow wirft Woody Allen Missbrauch vor