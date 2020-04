Autokino in Groß-Enzersdorf plant Neustart

Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) plant einen Neustart. Laut der Website www.autokino.at wird "auf Hochtouren auf eine möglichst baldige Eröffnung hingearbeitet". Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation sei die Idee entstanden, den Menschen wieder sicheren Freizeitspaß zu bieten.

Hinter dem Vorhaben stehen zwei junge Männer. Die Idee zur Wiederbelebung des Anfang 2015 in die Insolvenz geschlitterten Autokinos sei vor wenigen Wochen entstanden, sagte Markus Cepuder am Dienstag im Gespräch mit der APA. Die Entscheidung liege nun beim Land Niederösterreich. Um die Wiedereröffnung voranzutreiben, ist laut Cepuder auch eine Crowdfunding-Initiative ins Leben gerufen worden.

Wie es sich bereits in Deutschland und Südkorea gezeigt habe, sei das Autokino "nicht nur für sich ein einzigartiges Erlebnis, sondern stellt in diesen Zeiten auch eine sichere Alternative zum herkömmlichen Kino dar", wird seitens der Initiatoren argumentiert. Der Ticketverkauf soll über die Website abgewickelt werden. Ein Besuch in Groß-Enzersdorf würde völlig kontaktlos ablaufen.

Das Autokino Wien ist das einzige seiner Art in Österreich. Derzeitiger Eigentümer ist laut Cepuder die DLS Wertkartenvertriebs GmbH.

Quelle: APA