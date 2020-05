Autokino Wien darf nun doch aufsperren

Das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) darf nun doch aufsperren. Markus Cepuder, einer der Betreiber, bestätigte am Mittwochnachmittag auf Anfrage einen "Die Presse"-Online-Bericht. Der erste Film soll demnach am Freitag um 1.01 Uhr starten, eine Stunde vorher der Einlass beginnen.

SN/APA (dpa/Themenbild)/Robert Mich In Österreich erlebt das Autokino sein großes Comeback

Das Anfang 2015 in die Insolvenz geschlitterte Autokino steht damit nach mehr als fünf Jahren vor seinem Comeback. Alle Informationen zu Tickets und Programm sollten sich laut Cepuder noch "im Laufe des Tages" (Mittwoch, Anmerkung) auf der Website www.autokino.at finden. Quelle: APA