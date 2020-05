Autokinos und Tanzschulen sind ab 15. Mai erlaubt

Das Gesundheitsministerium gab am Mittwochnachmittag grünes Licht für Autokinos sowie Tanzschulen ab Freitag. Doch gibt es eine kleine Ungereimtheit.

Auch Autokinos und Tanzschulen dürfen also ab Freitag, 15. Mai, öffnen. In der eigentlich auf Museen, Gastronomie und Sport fokussierten Öffnung wurden offensichtlich im letzten Moment noch diese beiden Aspekte eingeflochten.

"Tanzbein darf geschwungen werden"

Die Verordnung mit den Öffnungsschritten für den 15. Mai sei am Mittwoch erlassen worden, heißt es in der Presseaussendung des Gesundheitsministeriums. Und darin wird neben der bereits bekannten Erlaubnis, Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Büchereien und Archive unter bestimmten Bedingungen zu öffnen, statuiert: "Diese dürfen ebenso wie Autokinos wieder aufsperren. Auch das Tanzbein darf wieder in Tanzschulen geschwungen werden - mit einer Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, der Partnerin/dem Partner oder im Einzelunterricht."

Noch am Mittwochnachmittag gab das Autokino Wien in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) laut einem "Die Presse"-Online-Bericht bekannt, mit dem ersten Film bereits am Freitag um 1.01 Uhr zu starten; eine Stunde vorher beginnt der Einlass. Nach Angaben von Markus Cepuder, einem der Betreiber, wird über Tickets und Programm auf der Website www.autokino.at informiert. Laut APA ist als erster Film die Neil-Armstrong-Biografie "Flug zum Mond" vorgesehen.

"Alles steht auf ,Go'" für ein Autokino in Salzburg

Auch in Salzburg sind die Pläne für ein Autokino am Flughafen weit gediehen. "Alles steht auf ,Go'", sagte Organisatorin Elisabeth Fuchs am Sonntag im Gespräch mit den SN. 330 Autos werden Platz haben. Die Leinwand wird 16 mal 8 Meter groß sein. In Linz gibt es Pläne für ein Autokino am Urfahraner Markt.

Im Wortlaut der Verordnung des Gesundheitsministeriums klingt das ein wenig kompliziert bis sonderbar. Einleuchtend ist dies für Tanzschulen, die in Paragraf 9 Abs. 2 Ziffer 3 explizit genannt sind. Durch einen hinzugefügten Absatz 4 wird das eigentliche Betretungsverbot außer Kraft gesetzt, und zwar:

"(4) Abs. 2 Z 3 gilt nicht für Betretungen durch Tanzpaare, die im gemeinsamen Haushalt leben, sofern pro Paar 10 m² Tanzfläche zur Verfügung stehen. Auch Einzelunterricht ist zulässig."

Autokino ist eine "Freizeiteinrichtung", die mit mehrspurigen Kfz betreten wird

Höchst sonderbar ist der Passus, der offensichtlich Autokinos meint. Denn das Autokino wird in der Novelle der Lockerungsverordnung als "Betretung mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen" umschrieben.

Doch der dafür eingeführte Absatz 5 lautet:

"(5) Abs. 2 Z 7 gilt nicht für Betretungen mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen." (das heißt: das Verbot gilt nicht für "Betretungen mit mehrspurigen Kfz", Anm.)

Für den gesamten Absatz 2 erscheint dies ja verständlich. Denn dieser gilt für "Freizeiteinrichtungen", also "Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der Belustigung oder der Erholung dienen". Diese dürfen also offensichtlich mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen betreten werden.

Doch nur die genannte Ziffer 7 - also Abs.2 Z 7 - betrifft "Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution". Das dürfte ein Fehler oder Missverständnis sein. Im Gesundheitsministerium war am Mittwochabend vorerst niemand zur Klärung erreichbar.