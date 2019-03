Autor Franzobel mit Grazer Krimipreis ausgezeichnet

Der Schriftsteller Franzobel ist am Samstagabend in Graz mit dem "Fine Crime-Award" ausgezeichnet worden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde der mit 5.000 Euro dotierte Preis erstmals im Rahmen des Internationalen "Fine Crime"-Krimifestivals vergeben. Die Preisverleihung war im Theater am Lend über die Bühne gegangen.

/APA (dpa)/Arne Dedert Auszeichnung für Autor Franzobel