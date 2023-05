Autor Jan Kuhlbrodt erhält Alfred-Döblin-Preis

Der vom Schriftsteller Günter Grass (1927-2015) gestiftete Alfred-Döblin-Preis geht in diesem Jahr an den in Leipzig lebenden Autor Jan Kuhlbrodt ("Die Rückkehr der Tiere"). Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem 57-Jährigen am Samstag im Literarischen Colloquium Berlin zuerkannt, wie die mitveranstaltende Akademie der Künste mitteilte.

BILD: SN/APA/DPA (ARCHIV)/JENS KALAENE Jan Kuhlbrodt wurde am Samstag der Döblin-Preis zuerkannt

Aus Sicht der Jury hat Kuhlbrodt mit "Krüppeltext oder Vom Gehen" eine vielschichtige Prosa geschrieben, "die sich mit großer Unerschrockenheit, erstaunlicher Komik und theoretischem Witz der eigenen MS-Erkrankung stellt". MS (Multiple Sklerose) ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Der Alfred-Döblin-Preis wird seit 1979 alle zwei Jahre für ein noch unvollendetes Prosa-Manuskript vergeben. Zu den jüngsten Ausgezeichneten zählen Deniz Utlu, Ulrich Woelk und María Cecilia Barbetta.