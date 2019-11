Autorin Haratischwili mit Schiller-Preis ausgezeichnet

Theaterregisseurin und Schriftstellerin Nino Haratischwili hat Donnerstagabend den Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg erhalten. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre verliehen. Fördergaben über je 7.500 Euro erhielten die Nachwuchsdramatikerinnen Svealena Kutschke und Maryam Zaree.

Haratischwili werde vor allem für ihr "facettenreiches Schaffen mit hoher sprachlicher Stilistik" gewürdigt. Die Figuren der 36-Jährigen "thematisieren Migration und die psychologischen Beschädigungen aus weiblicher Perspektive", urteilte auch die Jury. Die Stücke Haratischwilis stellten Fragen, ohne moralisierend zu sein.

Nino Haratischwili wurde 1983 in Georgien geboren, sie lebt seit 2003 in Deutschland. In Deutschland ist Haratischwili vor allem bekannt für ihr fast 1.300 Seiten langes Familienepos "Das achte Leben (Für Brilka)". Darin verfolgt sie über mehrere Generationen hinweg das Schicksal einer georgischen Familie aus dem Bürgertum nach - und verwebt es mit der gesamten Geschichte der Sowjetunion.

Quelle: Apa/Dpa