Axel Cortis Rückzugsort Arnsdorf zeigt Schau zum 30. Todestag

26 Jahre lang wohnte der legendäre Radio- und Filmemacher auf einem alten Pfarrhof im Flachgau. Das Stille Nacht Museum Arnsdorf erinnert an den prominenten Ortsbürger.

Er versorgte Österreich mit klugen, widerständigen Gedanken und reichlich Diskussionsstoff - ob in seinen Radiosendungen, Theaterarbeiten oder Literaturverfilmungen. Axel Corti war, was man gemeinhin eine Geistesgröße nennt. Was die wenigsten wussten: Der Weltenbummler wohnte 26 Jahre lang in Arnsdorf.

Der Verbindung des vielseitigen Künstlers mit der Flachgauer Gemeinde spürt eine Sonderausstellung zum 30. Todestag im Stille-Nacht-Museum nach. "Corti suchte für sich und seine Familie eine Bleibe und wurde auf unserem alten Pfarrhof fündig. Er hat sich in das ...