Bachler soll Intendant der Osterfestspiele Salzburg werden

Die Nachfolge für die Intendanz der Osterfestspiele Salzburg scheint entschieden: Der Aufsichtsrat hat sich am Mittwoch einstimmig für Nikolaus Bachler, den Intendanten der Bayerischen Staatsoper in München, ausgesprochen. Das erfuhr die APA aus Aufsichtsratskreisen. Bachler soll damit auf Peter Ruzicka folgen, dessen Vertrag in der Mozartstadt mit 30. Juni 2020 ausläuft.

SN/APA (dpa)/rnberger Bachler soll 2020 auf Peter Ruzicka folgen