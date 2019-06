Bachmann-Preis geht an Birgit Birnbacher

Knapper Sieg in der Stichwahl: Die 33-jährige Salzburgerin ist mit dem 43. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden.

Birgit Birnbacher, geboren 1985 in Schwarzach im Pongau, hat schon in Rauris Furore gemacht, wo sie 2015 den Förderungspreis gewonnen hat. Jetzt legt sie mit dem Bachmann-Preis nach: Sie setzte sich mit ihrem Text "Der Schrank" in der Stichwahl knapp gegen Yannic Han Biao Federer durch. Nach dem mit 25.000 Euro dotierten und nach der in Klagenfurt geborenen Autorin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannten Hauptpreis wurden die übrigen drei Jury-Preise vergeben: Der Oberösterreicher Leander Fischer wurde mit dem mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis ausgezeichnet. Der Kelag-Preis (10.000 Euro) ging an die aus Kärnten stammende Julia Jost. Yannic Federer bekam schließlich den 3sat-Preis (7.500 Euro). Der Publikumspreis ging an Ronya Othmann. Acht Autorinnen und sechs Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels. Im Vorjahr war der Bachmann-Preis an Tanja Maljartschuk gegangen.

Neue Arbeitswelt und prekäre Wohnverhältnisse

Birgit Birnbacher galt schon vorab als Favoritin. Sie überzeugte die Jury mit ihrem Text "Der Schrank" fast ausnahmslos, in dem sie die "Neue Arbeitswelt" sowie prekäre Wohnverhältnisse thematisiert, die im Zuge einer Langzeitstudie an der Ich-Erzählerin und ihren Nachbarn erhoben werden. Ihr Verschwinden am Ende in besagtem Schrank brachte Juror Klaus Kastberger gleich auf eine Analogie zu Bachmanns "Malina".

Eine Änderung im Auswahlverfahren für die Shortlist sorgte am Sonntag für mehr Transparenz. So konnte jeder Juror fünf Autoren (außer die selbst Eingeladenen) mit Punkten von 1 bis 5 bewerten. Jene sieben Autoren, die die meisten Punkte haben, kommen auf die Shortlist, aus der im Anschluss der oder die Trägerin des Preises gewählt wurde.

>>> Der Text "Schrank" von Birgit Birnbacher zum Nachlesen

