Gerade erst haben die Spice Girls eine Reunion-Tour angekündigt, nun folgt eine andere Popinstitution der 90er diesem Vorbild: Die Backstreet Boys, früher als Boyband Auslöser hemmungslosen Kreischens bei meist weiblichen Fans, gehen 2019 auf "DNA World Tour", das dazugehörige Album kommt am 25. Jänner. In Wien ist die Band am 28. Mai in der Stadthalle zu erleben, Tickets gibt es ab 16. November.

SN/APA (AFP)/Michael loccisano Die ehemalige Boyband gastiert am 28. Mai in der Stadthalle