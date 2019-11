Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide: "Die Türen stehen offen"

"Hochemotional" nahm Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide am Dienstag die Kür des Salzkammerguts mit seiner Stadt an der Spitze zu Europas Kulturhauptstadt 2024 auf.

Der SPÖ-Politiker ist dabei berufener Vertreter des Projekts, sitzt er doch seit der heurigen Europawahl im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT). Im Interview mit der Austria Presse Agentur erklärte er, was die Wahl für Bad Ischl und das Salzkammergut bedeuten kann.

Sie wissen seit wenigen Minuten, dass Sie der Bürgermeister der künftigen Kulturhauptstadt Europas sind. Wie geht es Ihrem Puls?

Hannes Heide: Ich bin total zittrig, hochemotional und tue mir schwer, meine Gedanken zu ordnen! (lacht) Ich bin für den Fall der Fälle mit einem Statement im Kopf hergekommen, dass wir in jedem Falle ein Gewinner sind, weil allein schon durch die Bewerbung so viel bewegt wurde. Tourismus und Politik haben mit Kulturschaffenden und Vertretern der Wirtschaft zusammengefunden. Allein das ist schon sehr viel wert. Und dass wir jetzt auch noch die Möglichkeit haben, vieles umzusetzen, das sorgt für Herzklopfen und Euphorie! Es ist für mich ein beeindruckendes Statement der Jury in Richtung eines Europas der Regionen. Es ist ein Signal für den ländlichen Raum, der nicht vergessen, sondern gestärkt wird - und das nicht nur in Sonntagsreden.

Verbinden Sie mit Ihrem Konzept auch den Paradigmenwechsel hin zu einem Qualitäts- und Kulturtourismus anstelle von Massentourismus?

Hannes Heide: Exakt. Das war im Dialog mit der Jury ein großes Thema. Wir sind in einer Region, die mancherorts durchaus mehr Gäste verträgt, weil sich alles auf wenige Hotspots konzentriert. Man spricht immer von Barcelona, Venedig, Dubrovnik, wenn es um Übertourismus geht. Aber mit Bezug auf die Einwohnerzahl stellt sich die Problematik ebenso in Hallstatt oder in Krumau (Cesky Krumlov, Anm.), nur kann sie ein kleiner Ort nicht alleine lösen. Hier ist die europäische Gemeinsamkeit und der Blick über den Berg gefragt.

Sie waren jener Bewerber, der lange mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Können zuvor skeptische Gemeinden und Institutionen nun noch auf den fahrenden Zug aufspringen?

Hannes Heide: Absolut! Die Türen stehen offen. Wir sind bereit, das auf eine breite Basis zu stellen. Es hat Reibung gegeben. Das hilft aber auch, dass sich etwas bewegt. Und letztlich war das Ganze mitverantwortlich, dass wir unsere Inhalte schärfen konnten. Und die daraus entstehende Plausibilität von Budgets war wichtig im Prozess. So hat alles letztlich eine sehr positive Dynamik bekommen.

Bis dato steht Bad Ischl für Zaunerstollen und Kaiservilla. Wofür soll Ihre Stadt nach 2024 stehen?

Hannes Heide: Es wird zusätzliche Bilder geben. Den Titel Kulturhauptstadt bekommt man nicht dafür, was man ist, sondern wohin man sich entwickeln möchte. Die Jury interessiert ja nicht nur, was 2024 passiert, sondern fragt auch: Was erwartet mich in der Region 2030?

Quelle: APA