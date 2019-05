Banksy reklamiert weiteres Kunstwerk in Venedig für sich

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat ein bereits vor fast zwei Wochen in Venedig entdecktes Graffito für sich reklamiert. Auf seinem Instagram-Account postete Banksy am Freitag zwei Fotos von dem Kunstwerk an einer Hauswand an einem Kanal. Darauf zu sehen ist ein Kind mit einer Rettungsweste und einer Seenotfackel. Das Gemälde war kurz nach der Eröffnung der Kunst-Biennale entdeckt worden.

SN/APA (AFP)/MARA GUGLIELMI Banksy soll einen Stra§enstand in Venedig aufgebaut haben