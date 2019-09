Barbara Kruger mit Kaiserring der Stadt Goslar ausgezeichnet

Den Kaiserring der Stadt Goslar hat in diesem Jahr die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Barbara Kruger erhalten. Die 74-Jährige nahm die Auszeichnung am Samstag in der historischen Goslarer Kaiserpfalz entgegen. Der Kaiserring gilt als einer weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst.

SN/APA (dpa)/Swen Pförtner US-Künstlerin Barbara Kruger zeigt ihren Kaiserring