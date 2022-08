Bayreuth: Der "Ring" beginnt mit Poolparty und Kindesentführung

Bei den Bayreuther Festspielen hat mit "Rheingold" die "Ring"-Inszenierung von Valentin Schwarz begonnen.

Irgendetwas ist mit diesem Publikum heuer los. Wie schon bei der Bayreuther Festspieleröffnung mit "Tristan und Isolde" wird auch diesmal geklatscht, gejubelt, getrampelt, als ob wir die Sensation aller Sensationen erlebt hätten. Freilich gab es unmittelbar nach dem Ende von "Rheingold" auch Buhs, die offenbar dem - noch nicht erschienenen - Regieteam galten. Die Regie ist allerdings, dazu kommen wir gleich, das geringste Problem des Abends. Fangen wir in der Mitte an. Dirigent Cornelius Meister gilt als versierter Wagner-Interpret, an ...