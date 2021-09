Beim "steirischen herbst": Die Kunst drängt ins Freie, in den Alltag

"The Way Out": Der steirische herbst sucht heuer nach Auswegen und belebt die Plakatkultur, die im Festival große Tradition hat.

Wenn der Mensch das Coronavirus im Kopf trägt, ziehen dunkle Wolken auf, leuchtet die Gotteslampe grell und der Kaktus flüchtet aus seinem Blumentopf: "Human as a Virus" nennt die in Istanbul geborene und in Wien lebende Künstlerin Nilbar Güreş ihr eigens für den steirischen herbst entworfenes Plakatmotiv. Die smarte apokalyptische Vision ist einer von zehn visuellen Beiträgen, mit dem das Festival, das am Donnerstag mit einer Rede von Intendantin Ekaterina Degot und mehreren Performances eröffnet wird, die Plakatkultur im öffentlichen ...