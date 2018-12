Beisetzung von Amos Oz am Montag in seinem Kibbuz Chulda

Der israelische Schriftsteller Amos Oz soll am Montag beigesetzt werden. In der Früh soll sein Sarg nach Medienberichten im Kulturzentrum Zavta in Tel Aviv aufgebahrt werden, damit die Öffentlichkeit Abschied von dem weltbekannten Autoren nehmen kann. Zu Mittag beginnt eine Trauerzeremonie. Die Beisetzung ist am Nachmittag in seinem Kibbuz Chulda geplant.

SN/APA (dpa)/Stephanie Pilick Der verstorbene Schriftsteller Amos Oz