Berlin erhält die Mauer als Kunstprojekt zurück

Seit Tagen wird in Deutschland diskutiert, nun haben die Veranstalter Details verraten: Berlin soll wieder eine Mauer bekommen, für das Kunstprojekt "DAU Freiheit". Dabei sollen ab 12. Oktober täglich 1.500 bis 3.000 Besucher das eingeriegelte Viertel am Boulevard Unter den Linden mit Kunst und Filmen erkunden können. Am 9. November, dem Jahrestag des Mauerfalls, wird die Mauer wieder zerstört.

SN/APA (dpa)/Jörg Carstensen Am 9. November soll die Mauer wieder zerstört werden