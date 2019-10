Berlinale 2020: Retrospektive zeigt Filme von King Vidor

Die Berlinale zeigt im nächsten Jahr mehrere Filme des US-amerikanischen Regisseurs King Vidor (1894-1982). Ihm ist die Retrospektive des Filmfestivals gewidmet. Sein Werk umfasse mehr als 50 Filme, etwa den Western "Duel in the Sun", die Literaturverfilmung "War and Peace" und den kritischen Stummfilm "The Big Parade" über den Ersten Weltkrieg.

"King Vidor war überzeugt von der Menschlichkeit, die das Kino seinem Publikum vermitteln kann, und hat zu diesem Zweck immer wieder neue filmische Mittel entwickelt", teilte der Künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, am Mittwoch in Berlin mit. Die Berlinale gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die Internationalen Filmfestspiele finden nächstes Jahr zum 70. Mal statt. Geplant sind sie vom 20. Februar bis zum 1. März. Der Italiener Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek leiten die Berlinale zum ersten Mal. Quelle: Apa/Dpa