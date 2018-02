Berliner Theaterpreis an Karin Henkel

Die Regisseurin Karin Henkel (47) wird für ihre außerordentlichen Verdienste um das deutschsprachige Theater mit dem Theaterpreis Berlin geehrt. Sie erhält die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung beim Berliner Theatertreffen im Mai, wie die verantwortliche Stiftung Preußische Seehandlung am Montag mitteilte.

Henkel untersuche in ihren Inszenierungen konsequent die Grundbedingungen sozialen Zusammenlebens, erklärte die Jury. "So wie ihre Tragödien bisweilen mit sarkastischem Witz gesättigt sind, zeigen ihre Komödien die tragische Grundierung von Humor, und ihr feines Gespür für ihre Schauspielerinnen und Schauspieler ermöglicht es Karin Henkel, diese Grenzen beständig neu auszuloten."

Die 1970 in Köln geborene Theatermacherin arbeitet seit den 90er Jahren an verschiedenen namhaften Bühnen. Bei den jüngsten Salzburger Festspielen verantwortete sie "Rose Bernd" auf der Perner-Insel. Von 2011 bis 2015 war sie fünf Mal in Folge beim Theatertreffen eingeladen.

(Apa/Dpa)