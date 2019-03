Berliner Palast der Republik öffnet symbolisch wieder

Rund zehn Jahre nach dem Abriss des Palasts der Republik wollen Künstler in Berlin das DDR-Gebäude wieder auferstehen lassen - zumindest symbolisch. Das Haus der Berliner Festspiele im Westen der Hauptstadt soll sich dazu am Wochenende (8. bis 10. März) in den Palast verwandeln. Auf den Fensterscheiben kleben bereits Bronzefolien.

SN/APA (dpa)/Britta Pedersen Das DDR-Gebäude soll wieder auferstehen