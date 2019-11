Bibel aus Gutenberg-Presse für eine Million Euro versteigert

Eine Bibel aus der Druckerpresse von Johannes Gutenberg ist am Montag in Hamburg für 1,050.000 Euro versteigert worden. Ein privater Schweizer Sammler habe den Zuschlag für das zweibändige Werk aus dem Jahr 1462 erhalten, teilte das Auktionshaus Ketterer Kunst mit. Eine Sprecherin sagte, es sei die teuerste Bibel, die jemals in Deutschland ersteigert worden sei.

SN/APA (dpa)/Axel Heimken Diese Bibel ist mehr als 550 Jahre alt