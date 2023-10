Bild von Joan Mitchell könnte 35 Mio. Dollar erlösen

Ein Werk der US-Künstlerin Joan Mitchell (1925-1992) könnte bei den traditionellen Herbstauktionen in New York in diesem Jahr um die 35 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) einbringen. Das sei eine der höchsten Vorab-Schätzungen der Auktionsgeschichte für ein Bild einer weiblichen Künstlerin, hieß es von den Experten des Auktionshauses Christie's. Das etwa 1959 entstandene abstrakte Bild "Untitled" solle am 9. November versteigert werden.

BILD: SN/APA/CHRITIE'S Joan Mitchell: 'Untitled', ca. 1959

Ebenfalls zum Verkauf steht bei den Herbstauktionen unter anderem das Werk "Compotier et guitare" des spanischen Malers Pablo Picasso (1881-1973), das um die 25 Millionen Dollar (knapp 24 Millionen Euro) einbringen könnte. Bei den traditionellen Herbstversteigerungen der großen Auktionshäuser im November in New York werden auch in diesem Jahr wieder Rekordpreise erwartet.