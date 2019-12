Bildhauer Tony Cragg schuf Fenster für deutsche Dorfkirche

Der weltbekannte Bildhauer Tony Cragg hat Chorfenster für eine Dorfkirche im deutschen Sachsen-Anhalt geschaffen. Am Samstag wurden sie in Großbadegast, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, eingeweiht. Der britische Künstler, der in Wuppertal lebt, war krankheitsbedingt nicht dabei. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hingegen nahm an der Zeremonie teil.

SN/APA (dpa)/MAJA HITIJ Britischer Künstler Tony Cragg