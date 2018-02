Blümel will Budgetkürzungen für Kultur verhindern

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) will in den Budgetgesprächen Kürzungen für die Kultur verhindern. Die Regierung habe sich vorgenommen, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, weshalb jedes Ressort Einsparungen vornehmen müsse, sagte Blümel am Sonntag vor österreichischen Filmschaffenden in Berlin. Er wolle sich aber dafür einsetzen, "den Kulturbereich davon auszusparen".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH "Harte Kämpfe" sind zu erwarten