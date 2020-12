Bob Dylan hat die Verlagsrechte an allen seinen Songs an den Musikkonzern Universal Music verkauft. Die weltweite Nummer eins der Musikbranche nannte am Montag keinen Preis für die mehr als 600 Titel wie "Blowin" in the Wind" oder "The Times They Are A-Changin'". Nach Informationen der "New York Times" wird der Betrag auf mehr als 300 Millionen Dollar geschätzt.

Bob Dylan verkauft die Rechte aller seiner Songs

