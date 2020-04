Bocelli sang zu Ostern im leeren Mailänder Dom

Der italienische Publikumsliebling Andrea Bocelli hat am Ostersonntag im leeren Dom von Mailand ein live in alle Welt übertragenes Konzert mit dem Titel "Music for hope" gegeben. Begleitet wurde der 61-jährige blinde Tenor ausschließlich vom Domorganisten Emanuele Vianelli, der auf einer der größten Pfeifenorgeln der Welt spielte.

SN/APA (AFP)/PIERO CRUCIATTI Bocelli wurde nur vom Domorganisten begleitet