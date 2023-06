Böse Bücher, böse Worte: Kommentieren statt verbieten!

Ein Kampf. Man kann auch Hitler reden lassen, wenn man den Dreck kommentiert und historisch einordnet. Alles jedenfalls ist gescheiter als die Cancel-Wut, mit der demokratische Werte ins Wanken geraten. Daher: ein Plädoyer gegen die Auslöschung und für die Widerrede.

Wäre so ein Hitler da mit so einem Buch wie "Mein Kampf", er käme uns auf allen Kanälen unter, weil heutzutage jeder jeden Wahnsinn ganz einfach filterlos unter die Leute bringen kann. Und dann würden die politisch Korrekten in ihrer Neudefinition als "Masters of Cancel Culture" aufbrüllen, um zu verbieten, dass über ein so grausliches Buch überhaupt geredet werden darf. Verbote aber helfen nichts.

Rammstein-Konzerte sollen abgesagt werden, weil gegen den Sänger Missbrauchsvorwürfe erhoben werden. Worte sollen aus ...