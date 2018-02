Bollywood-Legende Sridevi an Herzinfarkt gestorben

Die Bollywood-Legende Sridevi Kapoor ist tot. Wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Sonntag unter Berufung auf die Familie meldete, starb Sridevi am Samstag in Dubai an einem Herzinfarkt. Die Schauspielerin soll in dem Golfemirat an der Hochzeit ihres Neffen teilgenommen und den Herzinfarkt während der Feier am Samstagabend erlitten haben.

SN/APA (AFP)/SUJIT JAISWAL Die indische Schauspielerin verstarb überraschend