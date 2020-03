Bolschoi Theater zeigt Ballett und Oper erstmals online

Das weltberühmte Bolschoi Theater in Moskau zeigt bis zum 10. April gleich mehrere seiner stets ausverkaufen Ballett- und Opernaufführungen erstmals überhaupt im Internet. Zum Start stand am Welttheatertag am Freitagabend "Schwanensee" auf dem Programm des Youtube-Kanals des legendären russischen Staatstheaters. An diesem Samstag folgt der Kassenschlager des Spitzenballetts - "Dornröschen".

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Das Bolschoi Theater ist derzeit geschlossen