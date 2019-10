Booker-Literaturpreis geht an Atwood und Evaristo

Der britische Booker-Literaturpreis geht in diesem Jahr ausnahmsweise gleich an zwei Autorinnen. Ausgezeichnet wurden die Britin Bernardine Evaristo und die Kanadierin Margaret Atwood, wie die Jury am Montagabend in London mitteilte. Evaristo erhielt den Preis für ihr Buch "Girl, Woman, Other", Margaret Atwood für den Roman "The Testaments".

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Atwood erhielt den Preis für den Roman "The Testaments"