Boulderbar erhält Preis: Gute Architektur wirkt aufs Leben in der Stadt

Das Land Salzburg verleiht sowohl Architektur- als auch Förderpreis an Projekte, die mitten in der Stadt verankert sind.

Auf den ersten Blick wirkt die Industriehalle im Salzburger Stadtteil Schallmoos unscheinbar. Was sie beheimatet, ist preiswürdig: Die Boulderbar erhält den diesjährigen Architekturpreis des Landes Salzburg.

Das Büro "hobby a" hat eine der angesagten Kletterwände in eine leer stehende Industriehalle eingebaut und mit dem Konzept einer offenen Gastronomie verbunden. "Es geht um Interaktion", sagt Architekt Wolfgang Maul. Die Jury überzeugte dabei, dass die Boulderbar zum kommunikativen Treffpunkt avancierte und nun einen Stadtentwicklungsprozess im Kleinen in Gang setzt. Plötzlich siedeln sich im grauen Gewerbegebiet Start-up-Unternehmen an. Und die Betreiber der Boulderbar wollen eine benachbarte Halle umbauen, um ihr Konzept zu erweitern.