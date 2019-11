Brahms-Bruckner-Kontroverse bei Linzer Brucknerfest 2020

Das Linzer Brucknerfest 2020 steht unter dem Motto "Kontroverse - Bruckner und seine Zeit(genossen)" und erstreckt sich von 4. September (Bruckners Geburtstag) bis 10. Oktober (Bruckners Todestag). Das Programm präsentierten der künstlerische Direktor der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und Intendant des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, in einer Pressekonferenz am Montag in Linz.

SN/apa Intendant Dietmar Kerschbaum präsentierte Programm 2020