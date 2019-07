Brand in Frankfurter Museum für moderne Kunst gelöscht

Ein Brand im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main hat am Montag die Feuerwehr in der Mainmetropole in Atem gehalten. Betroffen war das Hauptgebäude gegenüber der neuen Altstadt. Das Feuer sei im Überbau des Dachs ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, waren am Nachmittag aber beendet. Kunstwerke waren von dem Feuer nicht gefährdet.

