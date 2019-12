Brandauer und Szabo drehen nach über 30 Jahren wieder Film

Die österreichische Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer und der ungarische Regisseur und Oscar-Preisträger Istvan Szabo haben erstmals nach 30 Jahren wieder einen Film miteinander gedreht. "Abschlussbericht" (Zarojelentes) soll am 27. Februar in Ungarn ins Kino kommen, berichteten ungarische Medien am Wochenende.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Klaus Maria Brandauer spielt einen Medizinprofessor