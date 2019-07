Brandursache in Frankfurter Museum war technischer Defekt

Der Brand im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main am Montag ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Es habe sich um einen Defekt an einem Dieselnotstromaggregat gehandelt, erklärte die Polizei am Dienstag. Demnach schließen die Ermittler Brandstiftung und menschliches Versagen aus.

SN/APA (dpa)/Andreas Arnold Brand im Frankfurter Museum für Moderne Kunst