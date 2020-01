Bregenzer Festspiele erhalten Bühnenpreis "Opus"

Die Bregenzer Festspiele werden für die Oper "Rigoletto", die 2019 erstmals auf der Seebühne gezeigt wurde, mit dem "Opus - Deutscher Bühnenpreis" ausgezeichnet. Die Verleihung erfolge im April in Frankfurt am Main, so die Festspiele am Donnerstag. Den Ausschlag habe vor allem die "sprühende, künstlerische Fantasie von Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl" gegeben, hieß es.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Jury gefiel "Steuerung der lebendig wirkenden Puppenteile"