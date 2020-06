Bregenzer Festspiele veranstalten Festtage im August

Die Bregenzer Festspiele mussten ihr von 22. Juli bis 23. August geplantes Festival aufgrund der Coronasituation zwar absagen, einen Sommer ohne Kunst soll es in Bregenz aber nicht geben. Intendantin Elisabeth Sobotka kündigte in einer Aussendung am Donnerstag "Festtage im Festspielhaus von 15. bis 22. August" an. Damit wolle man ein "starkes künstlerisches Zeichen im Absage-Sommer" setzen.

Zur Eröffnung der Festtage wird am 15. August "Alles wieder gut" von der Musicbanda Franui mit Bariton Florian Boesch zu hören sein. Abgeschlossen wird das künstlerische Programm am 22. August mit einem Konzert der Wiener Symphoniker unter Philippe Jordan. Darüber hinaus werde das Symphonieorchester Vorarlberg unter der Leitung von Enrique Mazzola ein Konzertprogramm erarbeiten, sagte Sobotka. Außerdem werde eine Variante der für den diesjährigen Sommer geplanten Uraufführung "Impresario Dotcom" von Lubica Cekovska in der Regie von Lisa Stöppler zu erleben sein. Die Termine für die Festtage sowie weitere Informationen zum Programm sollen am 22. Juni veröffentlicht werden. Der Kartenvorverkauf startet am 6. Juli. (S E R V I C E - https://bregenzerfestspiele.com/) Quelle: APA