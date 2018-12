Nicht zufällig veröffentlicht Queen-Gitarrist Brian May am Neujahrstag seine neue Solo-Single "New Horizons": Am 1. Jänner soll die gleichnamige NASA-Sonde an einem Objekt im Kuipergürtel vorbeifliegen, das damit der am weitesten von der Erde entfernte Himmelskörper wäre, an dem je ein von Menschenhand gebautes Gerät vorbeigeflogen ist. May ist wissenschaftlicher Mitarbeiter dieser Mission.

SN/APA (AFP/Getty)/Steven Ferdman Brian May ist Doktor der Astrophysik