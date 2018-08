Brief von Sigmund Freud wird in Los Angeles versteigert

Ein aus dem Jahr 1913 stammender Brief Sigmund Freuds an seinen Kollegen Paul Federn kommt am Donnerstag in Los Angeles zur Versteigerung. Wie es in einer Aussendung des Aktionshauses von Nate D. Sanders heißt, wurde der Rufpreis des vierseitigen, mit der Hand geschriebenen Briefs auf 25.000 US-Dollar (rund 21.600 Euro) festgesetzt.

SN/APA (dpa) Freud beschrieb im Brief seine jüdische Herkunft