Briefe schreiben Geschichte

Zwischen den Zeilen. Seit Tausenden Jahren bezeugen Briefe große Kämpfe der Menschheit - jene, die wir privat in uns drinnen führen, und jene, die draußen am Schlachtfeld der Geschichte geführt werden.

Wann haben Sie zuletzt einen Brief geschrieben? Diesen inneren Monolog, der sich nach außen kehrt. Der jemanden direkt anspricht. Der sich ihm oder ihr zuwendet und sich nach dem Befinden erkundigt. Und der ohne unterstreichende Smiley-Garnierung auskommt.

Ein Wie-geht-es-Dir klingt gewichtiger. Wenn man es niederschreibt, fühlt es sich eindringlicher an als in oberflächlichen Chatdialogen: "Wie geht's, was machst?" und "Eh gut, nix, du?" Es fragt: Wie geht es dir wirklich? Weil es sagt: Ich habe mir Zeit genommen, ...