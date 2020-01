Brigitte Fürle verlässt Festspielhaus St. Pölten 2022

Brigitte Fürle wird das Festspielhaus St. Pölten verlassen und ab Juni 2022 nicht mehr als künstlerische Leiterin fungieren. Die Spitzenfunktion in der niederösterreichischen Landeshauptstadt hat die 60-Jährige am Freitag in einer Aussendung als ihre "bisher größte Herausforderung" bezeichnet. Fürle ist seit der Spielzeit 2013/14 im Amt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Brigitte Fürle war seit 2013 im Amt